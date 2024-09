Vantagens de Nunes e Boulos sobre Marçal crescem no segundo turno, diz Datafolha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 17:00 Para compartilhar:

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL) venceriam Pablo Marçal (PRTB) com amplas vantagens nos cenários de segundo turno para a prefeitura de São Paulo testados em pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira, 19.

+No primeiro turno: Nunes lidera com 27%, contra 26% de Boulos e 19% de Marçal em SP, diz Datafolha

Nunes x Marçal

No cenário em que enfrenta o candidato do PRTB, o prefeito chegou a 60% das intenções de voto, ante 25% de Marçal. No levantamento anterior do instituto, eram 59% contra 27%.

Boulos x Marçal

No enfrentamento, o deputado do PSOL registrou 50%, contra 36% do empresário. Na pesquisa anterior, eram 47% a 38%.

Nunes x Boulos

O emedebista manteve vantagem de 15 pontos percentuais sobre Boulos: são 52% a 37%. Em 12 de setembro, eram 53% a 38% de intenções de voto para os oponentes.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores de São Paulo de forma presencial entre 17 e 19 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-03842/2024.