Vantagem de Nunes sobre Boulos cai pela metade em três semanas, aponta Datafolha

João Vitor Revedilho, Leonardo Rodrigues 26/10/2024 - 18:22

A vantagem do prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo caiu pela metade em menos de três semanas, apontam os dados da pesquisa Datafolha. O levantamento foi divulgado na tarde deste sábado, 26.

Os dados mostram que Nunes perdeu 11 pontos percentuais de vantagem entre os dias 10 e 26 de outubro, enquanto Boulos cresceu apenas quatro pontos percentuais.

Na pesquisa divulgada neste sábado, o atual prefeito segue à frente, com 48% das intenções de voto, contra 37% de Boulos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O cenário atual é bem diferente da vantagem confortável que Ricardo Nunes tinha sobre Boulos no início do segundo turno. No primeiro levantamento, divulgado no dia 10 de outubro, o candidato à reeleição tinha o apoio de 55% do eleitorado, contra 33% de Boulos, uma diferença de 22 pontos percentuais.

Apesar da queda, a diferença ainda significativa traz tranquilidade à campanha de Nunes, embora o alerta esteja ligado. Já na campanha de Boulos, há uma forte expectativa de virada, mesmo com alguns interlocutores admitindo que “jogaram a toalha”.