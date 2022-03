Vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai para 8 pontos em pesquisa PoderData

A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) vem diminuindo nas últimas semanas, segundo pesquisas PoderData. No último levantamento do instituto, divulgado nesta quarta-feira, 2, o petista aparece com 8 pontos à frente do atual mandatário no primeiro turno, com 40% das intenções de voto, ante 32% do chefe do Executivo.

Em 16 de fevereiro, pesquisa do mesmo instituto mostrava vantagem de 9 pontos para o líder petista (40% contra 31%). Semanas antes, a distância era de 11 pontos: levantamento divulgado no dia 2 mostrava Lula com 41%, ante 30% de Bolsonaro. Em 20 de janeiro, o ex-presidente tinha 42% e Bolsonaro, 28%, ou seja, 14 pontos de margem.

No âmbito da terceira via, Ciro Gomes (PDT) e Sérgio Moro (Podemos) seguem em empate técnico no levantamento desta quarta-feira. O pedetista aparece com 7%, enquanto o ex-juiz e ex-ministro tem 6% de preferência. Já Eduardo Leite, que estuda deixar o PSDB para disputar o Planalto pelo PSD, tem 3% das intenções de voto e empata com João Doria e André Janones (ambos com 2%) na margem de erro.

O PoderData consultou 3 mil pessoas por telefone entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 01570/2022.

Saiba mais