Vanessa Lopes volta a gravar vídeos de dança nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 9:12 Para compartilhar:

Vanessa Lopes passou dois meses afastada das redes sociais após desistir do “BBB24“. Desde que anunciou a volta aos perfis, a influenciadora digital não compartilhava o seu conteúdo principal, que a fez ganhar destaque na mídia: as dancinhas. Somente neste domingo, 5, as coreografias voltaram.

Ao lado da irmã caçula, Alicia, Vanessa dançou uma versão de “Kung Fu Fighting”, música de Carl Douglas. “A primeira dança tinha que ser com a irmãzinha”, escreveu a influenciadora.

A publicação está rendendo apoio dos seguidores, que também destacam o quanto Alicia cresceu.

Novo relacionamento

Na quarta-feira, 1, Vanessa Lopesapresentou aos seguidores seu novo namorado. A influenciadora de 22 anos está em um relacionamento com o musicista pernambucano Lucas Mamede, de 21. No clique, que foi publicado por Mamede e republicado pela ex-BBB, os dois aparecem agarradinhos em um dia de sol.

Vale lembrar que, durante sua participação no “BBB24“, Vanessa falou brevemente sobre seu envolvimento com o artista. “Ele é muito talentoso, não queria que ele fosse reconhecido por mim. Por isso, não queria assumir”, contou, em uma festa.

O episódio aconteceu antes da desistência da TikToker, que foi vítima de um “quadro psicótico agudo” durante o reality.