Vanessa Lopes lamenta diagnóstico de acne severa: ‘Não está tudo bem’

Vanessa Lopes, de 23 anos de idade, falou sobre as acnes severas que apareceram em seu rosto já na fase adulta e que são frequente em suas redes sociais. A ex-BBB e influenciadora digital admitiu que se incomoda com a doença de pele.

“Eu acho que minha vida já é bem aberta. Eu gosto de deixar tudo assim, bem limpo pra todo mundo. Pra mim não é tão fácil falar sobre a acne porque eu nunca tive. Isso foi um negócio que aconteceu na minha vida, eu já tenho 23 anos de idade, muitas pessoas normalmente imaginam que isso vem na adolescência. Não, mulheres adultas também podem ter isso”, declarou à Quem, durante o Rock in Rio 2024 desta sexta-feira, 20.

“Então foi um pouco difícil abrir, porque eu não posso virar e falar que já acostumei, que está tudo bem, porque não está tudo bem. Eu não gosto, eu me incomodo, mas eu estou buscando melhorar”, completou.

Vanessa contou que está fazendo acompanhamento médico para reverter a situação e mudou a alimentação, deixando de comer chocolate, por exemplo, que não pode ser combinado com os remédios psiquiátricos que toma atualmente.

Ela ainda contou como se sente diante da repercussão do assunto: “Eu fico feliz de poder me abrir, mostrar para as pessoas que todo mundo pode ter esse problema, que vai abalar a sua autoestima e que tá tudo bem, você se sentir sentida por isso. Mas tem que procurar ajuda, médicos e cuidar. E é isso, não tem segredo, é cuidado e paciência. Tem uma coisa que eu estou aprendendo aqui na paciência”.