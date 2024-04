Vanessa Lopes é confirmada em reality show de relacionamento após desistência do ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/04/2024 - 13:01 Para compartilhar:

Vanessa Lopes desistiu do “BBB24” em menos de duas semanas de programa, após um quadro psicótico. Após deixar a edição, a influenciadora digital ficou afastada das redes sociais por um mês. De volta à internet, ela irá estrear em mais um reality show da Globo: “Túnel do Amor”.

Na terceira temporada do reality show, que estreia na próxima segunda-feira, 22, no Multishow e no Globoplay, Vanessa entra como dupla de da influenciadora Priscila Caliari. As gravações do programa aconteceram em 2023, antes da entrada no “BBB24”. Atração é comandada pela ex-BBB Ana Clara.

Mais sobre ‘Túnel do Amor’

Dez duplas de amigos encaram a missão de shippar a pessoa certa para o outro. Os grupos serão separados em duas casas interligadas por um túnel cheio de possibilidades. Ao longo de 20 episódios, os participantes terão que confiar no poder da amizade para encontrar o match perfeito.

No início do programa, as duplas se separam entre duas casas: de um lado a Grafite, com uma nova decoração urbana e moderna e, do outro, a iluminada Casa Solar também com design repaginado. A cada episódio, um amigo deverá shippar alguém de sua própria casa para dar match com seu parceiro, que está na casa vizinha. Os dates acontecem dentro do túnel e, ali, tudo pode rolar!

Soberano, o túnel explora a tecnologia para determinar o rumo do reality. Desta vez, ele estará ainda mais imprevisível, com dinâmicas mais quentes, dates em momentos inesperados e muitas outras surpresas para os participantes. É ele que indica qual dupla será salva no fim de cada semana e qual será substituída dando lugar a novas duplas.

Como não existe reality sem lavação de roupa suja, no fim da temporada parte dos participantes vão se reunir para um exposed. O especial vai ao ar dia 30 de maio no Canal Humor Multishow no YouTube, reunindo alguns dos amigos que passaram pelo Túnel do Amor. Em uma conversa com Ana Clara, eles irão relembrar os melhores momentos, reagir aos comentários das redes e revelar seus status atual de relacionamento.

O “Túnel do Amor” vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 22h no Multishow e no Globoplay. Nas redes do canal, o público poderá acompanhar e participar de dinâmicas interativas e ver os melhores cliques do programa. Já nas redes do Globoplay, os fãs da atração poderão conferir comentários em tempo real e encontrar os principais trechos do reality. O programa tem produção da Floresta e direção geral de Chica Barros.