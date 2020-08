Vandoorne domina e Mercedes vence pela 1ª vez na corrida final da Fórmula E

Em sua primeira temporada na Fórmula E, a Mercedes chegou ao topo do pódio na última corrida do campeonato, nesta quinta-feira, em Berlim. O belga Stoffel Vandoorne chegou na frente pela primeira vez e protagonizou dobradinha porque o holandês Nyck de Vries, seu parceiro na Mercedes, foi o segundo colocado. O suíço Sébastien Buemi, da Nissan, completou o pódio.

Campeão antecipado da categoria, o português António Félix da Costa foi apenas o nono colocado na última prova da temporada. Ele terminou o campeonato com 158 pontos, contra 87 de Vandoorne, que ficou com o vice-campeonato ao vencer a corrida final. O francês Jean-Éric Vergne, campeão das duas temporadas anteriores, terminou na terceira colocação geral, com 86 pontos.

O brasileiro Lucas di Grassi foi o sexto colocado na temporada. Felipe Massa acabou sua segunda temporada na F-E na 22ª posição geral, com apenas três pontos. Ao fim da corrida, o brasileiro anunciou que está de saída da equipe Virgin.

Nesta quinta, os brasileiros fizeram corrida discreta. Di Grassi terminou em sexto lugar, sem maior brilho. Massa foi apenas o 16º, enquanto Sérgio Sette Câmara ficou com o 19º posto.

O título havia sido definido no fim de semana, na antepenúltima prova da temporada, também disputada em Berlim. Na quarta, o vencedor foi o britânico Oliver Rowland, da Nissan. Foi a primeira vitória do inglês.

A temporada da Fórmula E terminou com uma “maratona” de seis corridas disputadas em nove dias na pista montada no Aeroporto de Tempelhof, na capital alemã. O formato mais rápido foi a solução encontrada pela organização da competição para finalizar a competição, após longa paralisação causada pela pandemia do novo coronavíru.s

A próxima temporada terá início em janeiro. A primeira corrida será disputada no dia 16, no Parque O’Higgins, em Santiago, no Chile.

