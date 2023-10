Vanderson sofre lesão no Monaco e força novo corte na seleção brasileira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 13:27 Compartilhe

O lateral-direito Vanderson sofreu uma lesão no joelho durante treinamento do Monaco, conforme informado em coletiva de imprensa por Adi Hutter, treinador do clube monegasco, e não poderá defender a seleção brasileira na Data Fifa deste mês, que começa na segunda-feira. Com isso, o interino Fernando Diniz terá de fazer o terceiro corte em sua lista de convocados original, pois já havia perdido o lateral-esquerdo Caio Henrique e o atacante Raphinha, lesionados e substituídos por Guilherme Arana e David Neres, respectivamente.

Em um bom momento no Monaco, Vanderson foi chamado por Diniz na primeira convocação do treinador sob o comando da seleção e entrou em campo durante o segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Peru, no dia 12 de setembro, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Foi chamado novamente para os jogos de outubro, contra Venezuela e Uruguai, mas precisará ser substituído. O anúncio do substituto pode ser feito ainda nesta sexta.

Tanto na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia quanto no duelo com o Peru, mês passado, o titular na lateral direta foi Danilo, dono da posição em alguns jogos da Copa do Mundo do Catar, na qual o reserva foi Daniel Alves, hoje preso enquanto responde um processo por agressão sexual na Espanha. Eder Militão foi outro a fazer a função na direita durante o Mundial. Danilo está com 32 anos e também joga como lateral-esquerdo, mas tem atuado mais como zagueiro na Juventus, em uma na linha de três montada por Massimiliano Allegri. Um dos desafios de Diniz será definir soluções sólidas para a posição. Nomes como Pepê, do Porto, Arthur, do Bayer Leverkusen, e Emerson Royal, do Tottenham, estão entre os cotados para receber chances.

Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil é líder das Eliminatórias, com seis pontos, mesma pontuação da vice-líder Argentina. No dia 12, quinta-feira, o compromisso será em Cuiabá, na Arena Pantanal, onde os brasileiros recebem a Venezuela, quinta colocada, com três pontos, a partir das 21h30. Dia 17, a seleção estará em Montevidéu para enfrentar o quarto colocado Uruguai, dono de três pontos. O duelo será no Centenário, às 21 horas.

