Vanderlei Luxemburgo seria opção para assumir comando do Internacional

Rio – Sem treinador deste a saída de Odair Hellmann, na última quinta-feira, o Internacional teria na sua pauta o nome de Vanderlei Luxemburgo. As informações são do jornalista Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.

Luxa é considerado o Plano C do Colorado, após as negativas de Roger Machado e Tiago Nunes. Os dois preferiram permanecer em Bahia e Athletico-PR, por não desejarem trocar de equipe nesta temporada.

Vanderlei Luxemburgo assumiu o Vasco, após um péssimo começo de Brasileiro, quando o clube carioca somou apenas um ponto em quatro jogos. Sob o seu comando, o Vasco tem sete vitórias, seis empates e sete derrotas.