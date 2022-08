Vanderlei Luxemburgo entra na Justiça Eleitoral e contesta decisão do PSB ao Senado

Da Redação 23/08/2022 - 3:32 Compartilhe

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo entrou na Justiça com um pedido de impugnação da candidatura de Carlos Amastha (PSB-TO) ao Senado. As informações são do portal UOL.

No início de agosto, Luxemburgo não teve o nome aprovado pelo diretório estadual do PSB para ser o candidato do partido ao Senado. Amastha, ex-prefeito de Palmas e presidente estadual do partido no Tocantins, foi denunciado por supostas irregularidades durante sua gestão.

Por conta disso, a Justiça Eleitoral recebeu outros dois pedidos contra o registro de Amastha, além do feito por Luxemburgo. A casa determinou que o político tem uma semana para se defender das acusações realizadas.

O nome de Carlos Amastha foi escolhido ao Senado em uma polêmica reunião do PSB no Tocantins. Após perder a vaga, Luxemburgo afirmou que recebeu uma “punhalada nas costas” do diretório estadual do partido e que não sabe dizer “em que momento a candidatura começou a ser descartada”.