Vanderlei Luxemburgo elogia James Rodríguez, mas é contrariado por ídolo do São Paulo

O técnico Vanderlei Luxemburgo encheu de elogios o meia James Rodríguez, do São Paulo, que atualmente está com a seleção colombiana na disputa da Copa América. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Luxemburgo afirmou que o jogador lembra o meia Alex, ídolo do Palmeiras.

“Hoje vou falar de um assunto que está me incomodando nesses últimos tempos, desde que o James Rodríguez chegou ao São Paulo. O jogador é craque. Ele me lembra muito o Alex. Estão querendo que ele faça aquilo que ele não consegue fazer, que é marcar, que é ocupação de espaço. Ele é talentoso, ele é para jogar por trás do atacante. Como se fosse o segundo atacante, botando os caras na cara do gol e fazendo gol. Tem que arranjar essa posição para ele ficar livre. Não pode queimar um talento”, disse o treinador.

No final do vídeo, Luxemburgo lamenta que o meia colombiano de 32 anos não consiga repetir no São Paulo as atuações que tem com a seleção do seu país.

“É uma pena ele ainda não ter se firmado no São Paulo, e ele mostrar o talento que ele tem na seleção da Colômbia. Então trate o craque como craque “, concluiu.

No entanto, nem todos compartilham da mesma opinião de Luxemburgo. Denílson, ídolo do São Paulo e comentarista da TV Bandeirantes, discordou do treinador que atualmente está sem clube, citando a falta de comprometimento de James Rodríguez com a equipe.

“Esqueceu de falar que ele tem que treinar também, professor!! O senhor não colocaria ele para jogar se não treinasse a semana toda. O cara treina duas vezes e vai para o jogo? E o elenco fica como vendo isso?”, comentou Denílson.

Atualmente com a seleção colombiana James Rodríguez é um dos destaques da equipe na Copa América. O jogador é titular do time e deu duas assistências na competição.