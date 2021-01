Vanderlei Luxemburgo e Pássaro admitem má atuação do Vasco, mas criticam critérios da arbitragem Treinador cruz-maltino entende que o placar foi elástico demais para a atuação do time na segunda etapa. Dirigente também se manifestou, indignado com Leandro Pedro Vuaden

A derrota foi pesada. O 4 a 1 para o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, evidencia que houve problemas no Vasco que jogou em Bragança Paulista. Mas tanto o técnico cruz-maltino, Vanderlei Luxemburgo, quando o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, entendem que os critérios da arbitragem comandada por Leandro Vuaden deixaram a desejar.

– Acho que foi elástico demais. Quando estávamos em cima do Red Bull, ele não deu a falta no Andrey. Foi elástico demais. No primeiro tempo não fomos bem. Mas estávamos pressionando no segundo tempo. Poderia ter feito a diferença (o lance em Andrey). O critério que ele usou foi diferente. Mas não tenho que reclamar (pela derrota) porque o Bragantino fez um grande jogo – analisou o treinador do Vasco, citando um lance de falta em Carlinhos como exemplo.

O lance em questão foi o que resultou no terceiro gol do Red Bull Bragantino. A partida estava 2 a 1, com o time visitante pressionando. Na saída de jogo, perto da entrada da área, uma dividida resultou na perda da posse de bola por parte de Andrey. Alexandre Pássaro criticou o fato de o lance não ter sido nem indicado à revisão pelo árbitro de vídeo Daniel Bins.

– Não estamos justificando performance, resultado, posição na tabela. Mas que a arbitragem tenha o mesmo nível que nos é exigido. E ele (Vuaden) nem foi ver o VAR. Ninguém está dizendo que viraríamos o jogo, mas o jogo, hoje, foi decidido assim – entende o dirigente.

O Vasco volta a campo neste sábado. O duelo é com o Atlético-MG, no estádio de São Januário.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também