Vanderlei lamenta expulsão de Bruno Gomes: ‘Dificultou muito para o Vasco’

Com um a menos desde os cinco minutos de jogo, o Vasco não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o Goiás, pela oitava rodada da Série B. Ao fim da partida desta quarta-feira, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), o goleiro Vanderlei reconheceu que a expulsão de Bruno Gomes atrapalhou muito os planos de conquistar a segunda vitória seguida – os cariocas buscavam confirmar a reação na competição.

“A gente perdeu um jogador logo no início, o que dificultou muito para a nossa equipe. Lutamos, tentamos fazer o gol, mas não deu”, disse Vanderlei, que também comentou sobre o princípio de confusão entre jogadores após o apito final.

“Os jogadores deles também começaram a fazer gracinha, passar o pé em cima da bola e a gente sabe como é. Os ânimos acabam se exaltando um pouquinho e acaba nisso. É muito feio para o espetáculo, não precisa disso. As equipes fizeram bom jogo, tentaram e está aí: até agora todo mundo brigando”, lamentou o jogador, ao ver o corre-corre.

Na confusão, Juninho, do Vasco, que sequer entrou em campo, foi expulso e é desfalque certo assim como Bruno Gomes. Além deles, Galarza, Morato e Léo Jabá levaram o terceiro cartão amarelo e também estão fora. O Vasco volta a campo no sábado, às 16h30, diante do Confiança, em São Januário, pela nona rodada.

