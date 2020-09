Vanderlei diz que Grêmio jogou bem, mas ‘precisa vencer e sair lá debaixo’

Apesar do empate por 1 a 1 com Atlético-GO, em Goiânia, o goleiro Vanderlei fez uma avaliação positiva da atuação do Grêmio neste domingo. Na sua opinião, o time gaúcho fez por merecer a vitória no Estádio Olímpico.

“Acho que fizemos um grande segundo tempo e merecíamos até a vitória. A gente precisava vencer, mas sofremos o gol muito cedo, aos dez minutos. Depois a gente conseguiu, ainda no primeiro tempo, se arrumar e chegar ao empate”, analisou o goleiro.

Vanderlei também disse que o Grêmio precisa reagir rapidamente para escapar das últimas posições do Brasileirão. “Precisamos vencer porque não podemos ficar lá na parte debaixo na tabela”, apontou o goleiro. Com oito pontos, o time gaúcho ocupa a 15ª posição, quase na beira da zona de rebaixamento.

O zagueiro David Braz, que durante o jogo entrou no lugar de Kannemann, considerou injusta a expulsão de Pedro Geromel nos acréscimos. “Foi uma falta normal, não havia necessidade do cartão amarelo. Mas como o juiz aplicou o cartão, era o segundo, e houve a expulsão”, explicou.

Braz deve ser escalado diante do Bahia na próxima quinta-feira, em Salvador, pela nona rodada do Brasileirão. Além da expulsão de Geromel, o outro zagueiro, Kannemann, recebeu o terceiro cartão amarelo e também precisará cumprir suspensão automática. Além disso, Kannemann deixou o campo no segundo tempo sentindo uma lesão muscular na perna direita. Por isso, preocupa os médicos para os próximos dias.

