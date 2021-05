Vanderlei brilha e Vasco leva Taça Rio

O Vasco venceu o Botafogo por 3 a 0 nas cobranças de pênaltis e se sagrou neste sábado (22) campeão da Taça Rio pela 11ª vez. O clássico da Amizade foi disputado em São Januário, na casa cruzmaltina. No tempo regulamentar, o Glorioso venceu pelo placar de 1 a 0, mas como os vascaínos haviam derrotado os alvinegros no duelo de ida da final por 1 a 0, a taça foi definida nos pênaltis.

Nas cobranças de penalidade, brilhou a estrela do goleiro Vanderlei, que defendeu as cobranças de Pedro Castro, Felipe Ferreira e Matheus Frizzo. Já o Vasco teve 100% de aproveitamento nas cobranças efetuadas por Andrey, Zeca e Gabriel Pec.

Vasco vence nos pênaltis com três defesas de Vanderlei e conquista a Taça Rio. Rafael Ribeiro/Vasco #VascoDaGama pic.twitter.com/SN9qhp01mc — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2021

Com esta conquista, o Vasco disparou ainda mais na liderança no histórico da competição. Com onze taças, os cruzmaltinos têm duas conquistas a mais que o Flamengo, que já gritou campeão em nove oportunidades. Em seguida, vem o Botafogo com sete e o Fluminense com quatro. Já o Madureira soma duas conquistas. América, Americano, Bangu, Boavista e Volta Redonda possui uma taça cada.

Precisando da vitória, o Glorioso foi mais ofensivo no primeiro tempo. Entretanto, apesar da superioridade, não conseguiu transformar o volume de jogo em gol.

Na segunda etapa, o time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca abriu o placar aos 21 minutos em cabeçada do zagueiro Gilvan. Na sequência, o Glorioso pressionou, mas não conseguiu ser eficaz. Final de jogo: Botafogo 1, Vasco 0.

A Taça Rio serviu como combustível para o Vasco iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca estreia no sábado (29) que vem, em São Januário, contra o Operário (PR). A partida será realizada às 11h. Já o Botafogo estreia na competição nacional na próxima sexta-feira (28) contra o Vila Nova. O duelo será realizado no estádio OBA, em Goiânia, 21h30.

