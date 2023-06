Vanderlan deve substituir Piquerez contra Bahia e se diz pronto para ‘jogo duro’ em Salvador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 15:02 Compartilhe

Com cinco jogadores defendendo suas seleções na Data Fifa, Abel Ferreira deve ter desfalques para armar o Palmeiras diante do Bahia. Piquerez, por exemplo, defenderá o Uruguai nesta terça-feira em amistoso no Estádio Centenário, às 20h30, em Montevidéu, 25 horas antes da partida em Salvador. O jovem Vanderlan surge como opção à vaga e se diz pronto para o “duro jogo” da volta do Brasileirão.

Weverton, Rony e Raphael Veiga estão com a seleção brasileira e Gustavo Gómez servindo o Paraguai. O zagueiro deve ser o único em condições de jogo na quarta-feira, já que atuou neste domingo.

“O elenco todo ajuda muito, principalmente nós, garotos da base. Os mais experientes passam muita coisa para a gente, é muito bom compartilhar o dia a dia com eles. Quando a oportunidade aparece, a gente trabalha duro todos os dias para isso”, afirmou Vanderlan. “Me sinto muito pronto e ainda mais com a ajuda de grandes jogadores, que falam e conversam bastante com a gente. A comissão técnica também ajuda muito e, assim, fica mais fácil.”

O camisa 6 já fez 38 partidas com o time profissional e anotou um gol. Caso esteja em campo em Salvador, admite que a batalha será complicada, mas vê o Palmeiras em condições de sair vencedor. “Sabemos a qualidade do adversário, será um jogo muito difícil dentro da casa deles, mas vamos fazer o que sempre fazemos e, independentemente de quem jogar, vamos em busca de mais três pontos.”

Na visão do jovem lateral, o período de 11 dias de treinos da parada da Data Fifa pode ajudar bastante. “Foram dias muito bons, primeiramente para a mente, pois conseguimos descansar e sair um pouco da rotina, que é muito corrida”, disse.

“E, em segundo lugar, com os treinos, deu para melhorar alguns aspectos que não é possível fazer com a quantidade de jogos. Então, foi muito importante, principalmente para mim, pude trabalhar as partes defensiva e ofensiva, e para o grupo todo, pois voltaremos todos descansados e com as energias renovadas. Deu para ajustar muitos detalhes dentro e fora de campo.”

