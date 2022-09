Vanderlan agradece confiança de Abel Ferreira e diz que Palmeiras está pronto para decisão na Libertadores

admin3 04/09/2022 - 15:01 Compartilhe







Titular no empate do Palmeiras em 2 a 2 com o RB Bragantino, pelo Brasileirão, Vanderlan completou seu décimo nono jogo com a camisa alviverde, sendo o oitavo começando entre os 11. Ao falar sobre a confiança recebida pelo treinador Abel Ferreira, o lateral disse estar muito feliz e grato.

– É um momento muito bom para mim, sinto que tenho a confiança do Abel, da comissão técnica, dos meus companheiros de equipe. Venho fazendo bons jogos, evoluindo, que é o mais importante, e conseguindo ajudar a equipe do Palmeiras – afirmou.

A Cria da Academia também comentou sobre o privilégio de fazer parte deste elenco aos 19 anos de idade e a confiança do grupo em conseguir a classificação à final da Libertadores pelo terceiro ano consecutivo.

Vale lembrar que o Verdão precisa reverter uma desvantagem de 1 a 0 conquistada pelo Athletico-PR no jogo de ida da semifinal.

– A confiança é a mesma. Já passamos por jogos difíceis e sabemos o que temos de fazer para chegar lá. O grupo todo está fechado, confiante e com o mesmo propósito de chegar a mais uma final de Libertadores – concluiu Vanderlan.

