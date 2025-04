Vance se reúne com ‘número 2’ do Vaticano e discute imigração

VATICANO, 19 ABR (ANSA) – O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se reuniu neste sábado (19) com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, considerado o número 2 na hierarquia da Cúria Romana.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, os dois líderes tiveram “uma troca de opiniões sobre a situação internacional, especialmente sobre os países marcados pela guerra, por tensões políticas e por difíceis situações humanitárias, com atenção particular aos imigrantes, refugiados e prisioneiros”.

Vance e Parolin também “expressaram satisfação pelas boas relações bilaterais existentes entre a Santa Sé e os Estados Unidos da América, e foi renovado o empenho comum para proteger o direito à liberdade religiosa e de consciência”.

O vice-presidente, que é católico, chegou ao Vaticano com a esposa, Usha, e os três filhos, em uma comitiva de cerca de 40 carros. Na noite de sexta, ele já havia participado com a família da Paixão do Senhor na Basílica de São Pedro.

Em fevereiro passado, o papa Francisco, que segue em recuperação de uma pneumonia que quase o levou à morte, criticou a política de deportações em massa do governo de Donald Trump, em uma carta a bispos americanos.

“Um autêntico Estado de direito se verifica justamente no tratamento digno que todas as pessoas merecem, especialmente as mais pobres e marginalizadas”, escreveu o pontífice na ocasião.

Além disso, instou a comunidade católica a “não ceder perante narrativas que discriminam e causam sofrimento desnecessário a nossos irmãos e irmãs imigrantes e refugiados” e a evitar os “muros da desonra”.

Em resposta, o “czar” de Trump para as fronteiras, Tom Homan, rebateu que o Papa deveria “se concentrar na Igreja Católica”.

