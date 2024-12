Van Nistelrooy estreia no comando do Leicester com vitória sobre o West Ham

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/12/2024 - 20:21 Para compartilhar:

O técnico holandês Ruud Van Nistelrooy estreou no comando do Leicester com vitória sobre o West Ham por 3 a 1 nesta terça-feira (3), dois dias depois de assumir o cargo, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

O eterno capitão Jamie Vardy, com um gol aos 98 segundos de jogo, Bilal El Khannouss (61′) e Patson Daka (90′) deram aos ‘Foxes’ sua terceira vitória no campeonato. Os ‘Hammers’ marcaram nos acréscimos com o alemão Niclas Füllkrug (90’+3).

Apesar de começar com vitória, as próximas semanas serão de compromissos complicados para Van Nistelrooy, com jogos contra Brighton, Newcastle, Liverpool, Manchester City e Aston Villa.

No outro jogo disputado nesta terça-feira, o Crystal Palace (16º, 12 pontos) derrotou o Ipswich (19º, 9 pontos) fora de casa por 1 a 0, com gol do francês Jean-Philippe Mateta no segundo tempo.

Na quarta-feira, o líder Liverpool (34 pontos) visita Newcastle, o Arsenal (2º, 25 pontos) recebe o Manchester United e o Chelsea (3º, 25 pontos) enfrenta fora de casa o Southampton.

O Manchester City (5º, 23 pontos) tentará reverter a série negativa de quatro derrotas no campeonato contra o Nottingham Forest.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

Ipswich Town – Crystal Palace 0 – 1

Leicester – West Ham 3 – 1

– Quarta-feira:

(16h30) Everton – Wolverhampton

Newcastle – Liverpool

Manchester City – Nottingham

Southampton – Chelsea

(17h15) Aston Villa – Brentford

Arsenal – Manchester United

– Quinta-feira:

(16h30) Fulham – Brighton

(17h15) Bournemouth – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 34 13 11 1 1 26 8 18

2. Arsenal 25 13 7 4 2 26 14 12

. Chelsea 25 13 7 4 2 26 14 12

4. Brighton 23 13 6 5 2 22 17 5

5. Manchester City 23 13 7 2 4 22 19 3

6. Nottingham 22 13 6 4 3 16 13 3

7. Tottenham 20 13 6 2 5 28 14 14

8. Brentford 20 13 6 2 5 26 23 3

9. Manchester United 19 13 5 4 4 17 13 4

10. Fulham 19 13 5 4 4 18 18 0

11. Newcastle 19 13 5 4 4 14 14 0

12. Aston Villa 19 13 5 4 4 19 22 -3

13. Bournemouth 18 13 5 3 5 20 19 1

14. West Ham 15 14 4 3 7 18 27 -9

15. Leicester 13 14 3 4 7 19 28 -9

16. Crystal Palace 12 14 2 6 6 12 18 -6

17. Everton 11 13 2 5 6 10 21 -11

18. Wolverhampton 9 13 2 3 8 22 32 -10

19. Ipswich Town 9 14 1 6 7 13 25 -12

20. Southampton 5 13 1 2 10 10 25 -15

