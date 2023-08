Van Furlanetti estrela espetáculo multimídia ‘Vanvanland’ onde dá vida a cinco personagens

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 20:49 Compartilhe

Uma idosa que se comporta como uma garotinha, um velho viciado em joguinho de celular, uma adolescente com problemas hormonais, um jovem problemático e uma apresentadora. O ator Van Furlanetti encara um grande desafio e se desdobra em cinco personagens no espetáculo multimídia Vanvanland.

A peça está com tudo pronto para entrar em cartaz aos sábados e domingo de agosto, a partir do próximo dia 05, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Com direção de Pedro Moreira e direção virtual de Murilo Guima, Van Furlanetti protagoniza uma série de situações que provocam uma reflexão sobre a compreensão das diferenças e fazem um panorama sobre os tempos atuais.

O ator já atuou em novelas como Sangue Bom (2013), Boogie Oogie (2014) e Nos Tempos do Imperador ( 2021), todas produzidas pela TV Globo.

Além de dar vida aos cinco personagens de Vanvanland, o artista também assina o texto do espetáculo. A produção traz uma interessante mistura entre o mundo real e o virtual, com soluções criativas e bem divertidas, além de muitos efeitos especiais que permitirão que os personagens possam dialogar uns com os outros durante o espetáculo.

“Os personagens serão todos interpretados por mim e estarão o tempo todo dialogando uns com os outros. Eles saem de projeções, áudios e muita tecnologia. Tenho de cinco a nove minutos para trocar toda a roupa e um pouco da maquiagem. Amo brincar de ser vários! É um caos. O mais puro ‘Credo, que delícia’”, brincou o ator, que promete muitos risos e surpresas.

O espetáculo

Com aproximadamente 60 minutos de duração, toda a história se concentra na Pensão de Dona Neide, localizada num pequeno vilarejo que soma cerca 1.116 habitantes, onde todos sabem da vida uns dos outros.

Além da idosa, agitada, nervosa, boca-suja e que se comporta como uma garota de 19 anos, a personagem também traz todos os dramas de seu esposo, Sr. Genésio, os amigos adolescentes Juliana e Tuninho, e da misteriosa e importantíssima apresentadora de TV Claudinha FonFon, cuja ida para o local será um grande ponto de interrogação para todos em cena.

A curiosidade é que toda a inspiração para o espetáculo surgiu durante uma viagem do ator para à Disney, nos Estados Unidos, com o objetivo de comemorar a sós o seu aniversário de 42 anos.

“A inspiração começou ali. Eu tinha um projeto anterior pensado para nove personagens. E os efeitos especiais da Disneyland me inspiraram a criar ‘Vanvanland’, mas desta vez trazendo apenas cinco desses personagens”, concluiu Van Furlanetti.

O espetáculo tem trilha sonora de Bruno Portinho, cenografia de Genilson Gouveia e conta com máscaras confeccionadas pelo saudoso maquiador Vavá Torres.

Sobre Van Furlanetti

Van Furlanetti é ator e escritor. Nas telinhas, atuou em novelas como Sangue Bom, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, e Boogie Oogie, de Rui Vilhena, além de uma breve passagem em Nos Tempos do Imperador, de Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Como autor, o artista também assina o romance erótico Duas Noites com Tiago.

No cinema e no teatro também coleciona importantes trabalhos. Sua última participação em peças foi no espetáculo Transcisgenia, ao lado dos atores Glamour Garcia e Tarso Brant.

Van fez uma breve passagem pelo renomado projeto Terça Insana, de Grace Gianoukas, atuando com Cris Nicolotti, Fabiana Karla, Fafy Siqueira e Íris Bruzzi em espetáculos de humor.

Viajante pelo mundo, tendo documentado 43 países, Van possui vídeos de humor e turismo disponibilizados na internet, onde também apresentou um jogo interativo semanal. Fez parte da coordenadoria-geral do MHuD – Movimento Humanos Direitos, uma ONG de artistas e intelectuais idealizada por Marcos Winter, tendo Camila Pitanga e Dira Paes como presidentes. Com 43 anos, Van Furlanetti atua profissionalmente desde 1997.

Serviços:





Espetáculo Multimídia “Vanvanland”

Data: Sábados e Domingos de Agosto

Horário: 20h

Local: Teatro Candido Mendes (R. Joana Angélica, 63 – Ipanema, Rio de Janeiro – RJ)

Duração: 60 minutos

Classificação: 14 anos

Lotação: 102 lugares (não há assentos marcados)

Valor: De R$ 40,00 a R$ 80,00

Ficha Técnica

Texto e Atuação: Van Furlanetti

Direção no Mundo Real: Pedro Moreira

Direção no Mundo Virtual: Murilo Guima





Trilha Sonora: Bruno Portinho

Cenografia: Genilson Gouveia

