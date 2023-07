Van der Sar é transferido para Holanda, mas segue estável e em cuidados intensivos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 13:37 Compartilhe

O Ajax fez neste sábado mais uma atualização sobre o estado de saúde do ex-goleiro Edwin Van der Sar, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no início de julho. Ele deixou a Croácia e voltou para a Holanda para dar sequência ao tratamento.

“O Edwin foi enviado de volta para o seu país na sexta-feira e continua na unidade de cuidados intensivos de um hospital holandês. A sua situação mantém-se: está estável, não corre risco de vida e consegue se comunicar. A família Van der Sar gostaria de expressar a sua mais profunda gratidão ao Hospital Universitário de Split pelos cuidados ao longo da última semana. O Edwin precisa continuar nos cuidados intensivos para ser examinado, e a família espera que ele se possa focar na recuperação depois disso”, diz a publicação do clube holandês.

Após a terceira colocação do Ajax no Campeonato Holandês, Van der Sar deixou o clube alegando estar “exausto.” Foram 11 anos no Conselho do Clube e ele alegou, em maio, que precisava descansar.

De acordo com o jornal holandês Telegraaf, o goleiro passava férias em uma ilha de Split, na Croácia, quando sofreu a hemorragia cerebral. Ele precisou ser transportado de helicóptero para o hospital e está sob cuidados da terapia intensiva.

Além de Ajax e United, o goleiro que defendeu também as camisas da Juventus, na Itália, e do Fulham, da Inglaterra. Ele estava com a família descansando quando se sentiu mal. Torcedores dos clubes em que o goleiro brilhou já fazem correntes de oração por sua recuperação.

