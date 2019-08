Van de Luan Santana sofre acidente na estrada

Luan Santana e sua equipe passaram por um grande susto na noite deste domingo. Luan fez um show em Juara, no Mato Grosso e, após a apresentação, ele seguia numa van com sua equipe até a cidade de Sinope, para então pegar um avião para o Rio, onde se apresenta hoje à noite no ‘Criança Esperança’. No caminho, o carro de apoio – que trazia os seguranças do cantor, acabou colidindo na traseira da van. Apenas o motorista da Amarok se feriu, fraturando três costelas.

Luan chega ao Rio por volta das 14h e vai direto ao Projac, onde ensaia para a apresentação que fará, ao vivo, hoje à noite, no ‘Criança Esperança’.