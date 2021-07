‘Vamos,Seleção!’, Pelé escreve antes da final Brasil e Argentina

O tricampeão mundial Pelé enviou uma mensagem de apoio à Seleção Brasileira, que enfrenta a Argentina na final da Copa América-2021 neste sábado, no Maracanã.

“Em tempos difíceis, é sempre bom ter motivos para sorrir. Vamos, Seleção!”, escreveu o Rei do Futebol no Instagram, junto a uma foto da Seleção Brasileira e outra do craque Neymar .

“Hoje é o grande dia. Vale cada treino, cada jogo, cada grito dentro de campo. Vale todas as gotas de suor, as dores e o cansaço. Eu desejo um excelente jogo entre os craques @leomessi e @neymarjr”, acrescentou a lenda do futebol brasileiro.

Neymar e Messi buscam o primeiro título no torneio sul-americano de seleções na noite deste sábado, no Rio de Janeiro.

O atacante brasileiro não participou da conquista da Copa América de 2019 devido a uma lesão, enquanto o argentino perdeu três finais (2007, 2015 e 2016).

A final desta edição reúne as duas equipes que tiveram a melhor pontuação ao longo da competição. O Brasil, em busca da 10º título da competição, somou 16 de 18 pontos e a Argentina, que quer ser campeã pela 15ª vez, teve 14 de 18.

raa/ma/lca

