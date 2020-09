#VamosFlamengo: Atletas do Rubro-Negro ironizam gafe em perfil do Botafogo Jogadores do Flamengo brincaram com postagem equivocada no perfil do Glorioso durante clássico. Diego e Diego Alves entraram na hashatg junto da torcida

O perfil do Botafogo no Twitter cometeu uma gafe, na noite desta quarta-feira, durante a transmissão do tempo real no Twitter da partida entre Vasco e Botafogo, pela Copa do Brasil. Embora o clássico entre as equipes alvinegras do Rio de Janeiro tenha agitado os torcedores das duas equipes, os flamenguistas se divertiram com o erro das mídias do Glorioso, que, ao invés de colocar uma hashtag do clube, escreveu equivocadamente “#VamosFlamengo”.

Não demorou para que o Twitter fosse invadido por brincadeiras de torcedores do time rubro-negro. Alguns jogadores do Flamengo entraram da diversão e escreveram a hashtag usada pelo perfil do Botafogo – hashtag também utilizada pelo flamenguistas em dias de jogos do clube. Os goleiros Diego Alves e Neneca e o meia Diego, além de outros atletas da base, digitaram a mensagem.

Independente da confusão no Twitter, com o empate em 0 a 0, o Botafogo avançou para as Oitavas de final da Copa do Brasil. Por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, o Glorioso de Paulo Autuori segue na disputa, onde agora entrarão os times classificados anteriormente, como é o caso do Flamengo.

