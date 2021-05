‘Vamos variar muito na tabela’, diz Sylvinho após primeiro jogo no Corinthians

A estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que acabou sendo também o primeiro jogo sob o comando de Sylvinho, mostrou que há muito trabalho pela frente em relação a diversos aspectos do time. A avaliação é do próprio treinador, que, durante a coletiva depois da derrota para o Atlético Goianiense, afirmou que a equipe errou na construção de jogadas e precisará acertar alguns pontos dentro de campo para buscar melhores resultados.

De acordo com o técnico, que veio de temporadas na Europa de estudos e de uma breve passagem pelo Lyon, onde foi demitido depois de apenas 11 jogos, a dinâmica do futebol no Velho Continente é muito diferente em comparação ao Brasil e que essa disputa maior entre os grandes clubes nos principais torneios fará a equipe oscilar bastante na temporada, considerando todo os ajustes que precisa fazer.

“É uma outra realidade, outro cenário. Nós temos 10, 12 times grandes e potentes, de bom investimento, com bons CTs. O Brasil é um celeiro. Cenário europeu é diferente, tem três clubes e aí depois o resto do meio de tabela, enfim. Nós vamos lutar por pontos, melhoria dos atletas. A gente vai variar muito na tabela, como foi o Brasileiro passado”, reconheceu Sylvinho.

Sobre o time, ele apenas destacou a mudança na parte defensiva e disse que a disputa será acirrada entre os jogadores para definir a dupla de zaga. Sylvinho sacou João Vitor, que vinha como titular, para colocar Gil. Ele explicou que está testando e vai definir com o tempo a melhor formação.

“Na verdade essa parte de construção do time e temos gente bastante jovem, necessita de tranquilidade e percepções pra poder se desenvolver no campo. Com relação ao Gil, que é muito importante, o João Vitor está crescendo muito e vamos buscar a melhor formação da dupla de zaga, que dá segurança. Enfim, temos várias opções, mas temos que fazer isso com tranquilidade”, concluiu.

Veja também