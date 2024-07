Vamos unir partido para ganhar eleições, diz Harris em comício

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/07/2024 - 18:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 23 JUL (ANSA) – Em seu primeiro comício de campanha em Wisconsin, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, declarou que pretende unir o Partido Democrata para vencer as eleições de 5 de novembro.

Em meio aos aplausos e gritos de apoiadores, Harris reiterou “profunda gratidão” ao atual mandatário, Joe Biden, pelo seu serviço à nação e voltou a atacar o republicano Donald Trump, recordando a condenação no caso da atriz pornô Stormy Daniels.

Vale destacar que, já adotando tom de candidata, Harris criticou Trump durante um evento de campanha organizado ontem (22). Na ocasião, ela mencionou que “sabe lidar com criminosos”.

“Ganhamos em 2020 e venceremos de novo em 2024. Trump quer fazer nosso país retroceder, mas não vamos recuar porque a nossa batalha é pelo futuro e pela liberdade. Não temos medo de trabalhar duro, mas quero unir o partido para ganhar em novembro”, declarou a vice-mandatária.

A democrata ainda acusou o magnata de prometer favores “em troca de doações”, como fez com alguns executivos de grandes petrolíferas, e de querer privar as mulheres do direito de decidir sobre os seus próprios corpos.

“Precisamos parar com as proibições contra o aborto, porque acreditamos que as mulheres podem tomar as decisões sobre os seus próprios corpos, e não ter um governo para falar o que fazer”, declarou a política.

Trump não permaneceu em silêncio, pois garantiu que está “absolutamente” pronto para debater com Harris, além de destacar que “será mais fácil” derrotar a advogada do que Biden.

A convenção dos democratas, que oficializará o candidato que vai concorrer no próximo pleito, está agendada para acontecer entre 19 e 22 de agosto. (ANSA).