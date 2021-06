‘Vamos todos aquecer um coração’: Vasco inicia campanha de doação de cobertores e agasalhos 'Vasco solidário' vai arrecadar roupas para as pessoas em situação de rua. É possível também doar de forma remota

O Vasco iniciou uma campanha para ajudar a população em situação de rua. A “Vasco solidário: vamos todos aquecer um coração”, cujo nome faz alusão ao primeiro verso do hino do clube, troca o verbo “cantar” por “aquecer”. A ideia é estimular as pessoas a doarem agasalhos e cobertores.

As doações podem ser feitas nas Lojas Gigante da Colina. Também é possível doar de forma remota por meio deste link. A Arquidiocese do Rio de Janeiro vai otimizar a logística e distribuição.

De acordo com o site do Vasco, a campanha irá até o dia 21 de junho. No final dela, os donativos serão centralizados em São Januário e, a partir do estádio, distribuídos à população necessitada.

