Vamos ter propostas de estaleiros nacionais e internacionais, diz presidente da Transpetro

O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, disse não ter dúvidas de que o edital para construção de quatro navios de transporte de combustíveis vai receber propostas de estaleiros nacionais, para além dos internacionais.

“Acredito que os estaleiros nacionais vão responder à demanda. Eles estão há muitos anos sem encomendas. Vamos ter propostas de estaleiros nacionais e internacionais também, não há duvida”, disse.

Vantagens nacionais

O diretor financeiro da Transpetro, Fernando Mascarenhas, assinalou que os postulantes a construírem no Brasil terão acesso a financiamento “competitivo” do Fundo de Marinha Mercante (FMM), com taxas especiais para o sistema Petrobras. “As taxas do FMM variam de 2,3% a 3,3% ao ano para o sistema Petrobras”, disse.

“Outra vantagem para os postulantes que construírem no País é a redução de impostos, que será considerada na equalização da licitação”, continuou Mascarenhas, ao citar custos posteriores da Petrobras com internalização de navios construídos no exterior, que é considerada na competição das ofertas.

Sem conteúdo local

O diretor financeiro frisou que não há exigência mínima de conteúdo local para navios, em linha com a legislação. Mas lembrou que, quanto mais conteúdo local, melhores são as taxas acessadas no Fundo de Marinha Mercante.

“As melhores taxas do FMM são acessadas a partir de 65% de conteúdo local”, disse, sugerindo que isso deve fazer diferença na estruturação das propostas de construção.