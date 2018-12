‘Vamos ter mudanças importantes’

A diretora Vivianne Jundi conversa pelo telefone com a reportagem, do Rio. Conta, divertida – “Você não sabe como está minha casa. Ontem, levei amiguinhas da minha filha ao teatro, e elas dormiram aqui. São dez meninas me chamando de ‘tia’, uma zorra.”

Com o sucesso que o 2 já está fazendo nas pré-estreias, é muito provável que haja o 3. Você vai comandar?

Sei que o Gloob e a Globo Filmes já estão conversando sobre esse 3, mas tenho de confessar que estou muito cansada. Entrei no 2 em janeiro e passei o ano fazendo o filme e a série. Por mais prazer que eu tenha com esse trabalho, e ele é muito gratificante, estou precisando descansar.

Dou agora uma parada de dez dias no fim do ano e volto para o trabalho.

E o que você pretende fazer nesses dias?

Quero ir ao cinema, ver muitos filmes que estou perdendo. Quero ver o Colette, o Harry Potter (Os Crimes de Grindelwald)…

E o Aquaman, não vai ver? É o principal filme com o qual D.P.A. 2 vai disputar circuito…

Quero muito ver. Foi um personagem que me encantou quando vi no Liga da Justiça. Gostei do ator (Jason Momoa), vou ver, sim.

E como é dirigir essa garotada?

Quando cheguei à série, a primeira geração do D.P.A. já tinha sido substituída. Em janeiro vamos ter uma mudança importante, não sei nem se posso dizer. O Anderson (Lima), que faz o Bento, cresceu e também vai ser substituído. O Bloog tem planos para ele e o Anderson adora a parte técnica, a coisa da filmagem. Já estou sofrendo por antecipação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.