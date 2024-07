‘Vamos tentar fazer com que Messi jogue’ contra o Equador, diz Scaloni

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2024 - 20:27 Para compartilhar:

O astro da seleção argentina, Lionel Messi, deixou “boas sensações” no período de recuperação após uma lesão, mas ainda é dúvida para esta quinta-feira (4) no duelo contra o Equador valendo uma vaga nas semifinais da Copa América.

“Vamos esperar. Vamos treinar daqui a algumas horas [nesta quarta-feira] e então tomaremos uma decisão. Tivemos boas sensações e hoje esperamos o fim do dia para definir a equipe titular”, disse o técnico da ‘Albiceleste’, Lionel Scaloni, durante a coletiva de imprensa antes do jogo.

O técnico foi questionado se a ausência de Messi fará com que privilegie outros atacantes em seu lugar ou repense seu esquema tático.

“Quando Leo jogou, Julián [Álvarez] jogou, Lautaro [Martínez] jogou. Muda quando Leo não joga, essa é a realidade de todos, não só minha. Vamos tentar fazer com que ele jogue. Se não jogar, vamos procurar o melhor para o time”, acrescentou.

Messi sofreu um desconforto no adutor da coxa direita durante a segunda partida da Argentina na fase de grupos, em 25 de junho, em que a tricampeã mundial derrotou o Chile por 1 a 0.

Embora tenha disputado a partida inteira, o craque do Inter Miami não entrou em campo no terceiro e último jogo, contra o Peru, porque já estava realizando o tratamento que, segundo a imprensa de seu país citando especialistas, leva 10 dias.

Ainda não falei sobre a situação dele porque me parece justo esperar até o último momento. Hoje [quarta-feira] vou falar, com certeza. Me parecia justo que ele tomasse seu tempo e treinasse o máximo possível”, comentou o treinador.

“Vou falar com ele e tomaremos a decisão”, disse Scaloni.

A partida entre Argentina e Equador será disputada às 20h, horário local (22h de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas, com capacidade para 72 mil pessoas.

