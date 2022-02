++ ‘Vamos reagir com firmeza’, diz UE sobre decisão de Putin ++

ROMA, 21 FEV (ANSA) – O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou nesta tarde que o “reconhecimento dos dois territórios separatistas na Ucrânia é uma violação flagrante do direito internacional, da integridade territorial ucraniana e dos acordos de Minsk”. “A UE e seus parceiros reagirão com unidade, firmeza e determinação”, escreveu Michel no Twitter. (ANSA)

