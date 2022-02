‘Vamos partilhar esta dor’, diz Abel sobre corte de jogadores da base da lista do Mundial no Palmeiras Relação final com os 23 atletas inscritos para competição foi revelada neste domingo

Pouco depois de anunciar a lista de 23 jogadores do Palmeiras inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, o técnico Abel Ferreira abriu uma janela de entrevista com os jornalistas na beira do campo do estádio Zayed Sports City onde explicou suas opções e o corte principalmente dos jogadores vindos das categorias de base, como Patrick de Paula, Gabriel Menino e Renan.

– Infelizmente, a Fifa só nos deixa levar 23 (jogadores). Me custou muito, porque sei o quanto eles significam para nós. Já vos disse que estamos juntos em todos os momentos. Hoje foi dor para eles, vamos partilhar esta dor. Aconteça o que acontecer no futuro.

O comandante português procurou explicar cada situação de forma isolada no que se referiu as três ausências que mais repercutiram na sua relação definida.

– Fiz questão de falar primeiro com os jogadores, para eles perceberem o porquê das minhas escolhas. Sei que as duas (ausências) mais curiosas são do Patrick (de Paula) e do (Gabriel) Menino. Falei com eles na frente de todo o grupo. O Patrick é um volante, tal como é o Jailson, o Zé (Rafael), o Danilo e

o Atuesta. Destes cinco, escolhi quatro. O Patrick foi preterido em função deste momento, de estarem em melhor forma os outros quatro. Em relação ao Menino, vocês sabem que ele é um ‘joker’ que nós temos, pode jogar de lateral direito, de oito e de sete. Nós optamos, pela sete, o Dudu e o Breno. No volante, temos o Atuesta e o Jailson, e de lateral direito temos o Mayke e o Marcos Rocha. Foram estas as minhas decisões.

Sobre Renan, sobre quem se aventava até mesmo a possibilidade de aparecer no time titular com a indefinição quanto ao nome do nome de Joaquín Piquerez, que só deve se integrar neste domingo ao elenco, Abel foi ainda mais categórico.

– O Renan é outra questão muito fácil. Na minha opinião, os quatro zagueiros que temos (Murilo, Kuscevic, Luan e Gómez), neste momento, e o futebol é o momento, na minha opinião os quatro zagueiros que eu acho que temos que escolher que estão em melhor forma, são estes quatro.

A estreia no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito.

