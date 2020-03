“Vamos parar de mentir em nome de Deus”, rebate Moraes Moreira para Baby do Brasil

Os músicos Moraes Moreira e Baby do Brasil, do grupo Novos Baianos, se desentenderam por situações do passado durante entrevista para ‘O Globo’. Na reportagem, Baby afirma que o espetáculo que leva o nome da banda se trata uma ficção e que não retrata exatamente como as coisas ocorreram.

Em resposta, Moraes afirmou que Baby, que é pastora, queria que o espetáculo “fosse evangélico” e não mencionasse o uso de drogas por parte do grupo.

“Dizer que o musical não retrata os Novos Baianos é uma mentira deslavada. Baby queria que não dissesse que fumou maconha, que tomou ácido, que fez tudo. João Gilberto deve estar se mexendo na sepultura, porque o nosso grupo fumou sim, tomou ácido sim, fez músicas maravilhosas em estado de fumar maconha sim. A gente fazia música inclusive para ela. As canções dela que fizeram sucesso, como ‘A menina dança’, ‘Tinindo, trincando’, ‘Os pingos de chuva’ e tantas outras foram feitas na onda”, afirmou Moraes.

“Eu adorei o musical, o Pepeu (Gomes) e o Paulinho (Boca de Cantor) também. Para com isso! Vamos parar de mentir em nome de Deus! Éramos fãs de Jimi Hendrix, Janis Joplin. Estávamos afinados com a geração daquele tempo. Será que os Beatles fariam músicas tão lindas se não tivessem tomado ácido? Não morremos de overdose porque a gente era esperto, malandro, seguramos a barra. Isso é preconceito de evangélico. Vai votar em Bolsonaro!”, concluiu.