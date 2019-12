‘Vamos internacionalizar o aeroporto de Congonhas’, afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta segunda-feira, 16, durante a inauguração do aeroporto executivo São Paulo Catarina Aeroporto (SPCA), que o governo pretende internacionalizar o Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da capital.

Doria afirmou que discutiu o assunto na última sexta-feira, 13, com os ministros da Economia e da Infraestrutura. “Falei com o Tarcísio (Gomes) com o Paulo Guedes na sexta-feira, vamos internacionalizar Congonhas”. O governador, porém, não deu mais detalhes sobre o processo.

Doria também ressaltou os números da aviação civil no Estado após a medida do governo que reduziu de 25% para 12% a alíquota do ICMS sobre a querosene de aviação.

De acordo com ele, São Paulo recebeu 706 novas rotas semanais de voo, acima das 450 prometidas em julho pelas empresas aéreas para compensar o subsídio. “Um quarto de imposto quase inviabilizava essas operações, quem pilota sabe que 60% do custo operacional vem do combustível. Isso foi feito graças à negociação com as empresas nacionais e internacionais”, defendeu.