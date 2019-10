‘Vamos ganhar do VAR também’ pede Luxemburgo em preleção do Vasco

Rio – Vanderlei Luxemburgo motivou os jogadores do Vasco na vitória de virada sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira. Sempre com discurso forte, o treinador tocou em um assunto específico: o VAR. O momento foi registrado em vídeo e divulgado pelo clube carioca.

Após a derrota para o Corinthians, os representandos do Vasco reclamaram muito da ferramente da tecnologia. O clube carioca entende que está sendo prejudicado pelo árbitro de vídeo pelo Campeonato Brasileiro, fato que motivou o Cruzmaltino a fazer uma reclamação formal à CBF. Antes da partida, Luxa quis passar confiança para os jogadores sobre as dificuldades.

“Temos jogado bem, um comportamento do c.., uma equipe determinada, concentrada, mas não quero terminar o jogo, mesmo que o VAR foda gente, reclamando de VAR. Vamos ganhar do VAR também. Tem que botar a bola para dentro. O VAR está f… todo mundo. Para ganhar tem que botar a p… da bola para dentro. Não quero saber de VAR hoje, quero saber de vitória nossa”, disse em vídeo captado pela Vasco TV.