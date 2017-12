“Vamos eleger o governador Alckmin para a presidência”, diz Doria em evento da IstoÉ

Prefeito de São Paulo, João Doria, está participando da entrega do prêmio Brasileiros do Ano, da revista IstoÉ. “Participar do Brasileiros do Ano é uma grande honra.” O evento é realizado no Tom Brasil, em São Paulo.

Sobre o PSDB, Doria acredita que o partido esteja pacificado. “Vamos eleger o governador Alckmin para a presidência. E temos de elogiar a grandeza do governador Marconi Perillo e do senador Tasso Jereissati por terem desistido de suas candidaturas em prol da unidade. Deram um bom exemplo de pacificação que o Brasil precisa. Sem essa pacificação ou vamos para a esquerda ou para a direita, mas não vamos para a frente.”