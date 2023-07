‘Vamos dobrar de tamanho no Brasil até 2026’, diz executivo de dona da

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 7:02 Compartilhe

Dona das marcas Snickers, Twix e M&M’s, a Mars planeja duplicar de tamanho no Brasil até 2026. Para lidar com a transformação nos hábitos de consumo, a empresa apostou na aquisição de marcas de chocolates que se propõem saudáveis, como as americanas Kind e TruFru. Na estratégia de crescimento, o mercado brasileiro é visto como essencial, segundo o presidente global de Mercados Emergentes da Mars, Blas Maquivar, disse ao Estadão. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Qual é a expectativa para o mercado brasileiro?

Entre os mercados emergentes globais, temos operações em mais de 150 países. Selecionamos dez responsáveis por 90% do nosso crescimento, e um deles é o Brasil. O País é superimportante na nossa estratégia e tem grandes possibilidades de geração de valor. Nosso plano é dobrar de tamanho no Brasil até 2026. Queremos levar experiências marcantes aos consumidores, por exemplo, no Brasil. Sabores regionais como pé-de-moleque, maracujá e mousse de limão diversificaram o portfólio de produtos.

Como ampliar as vendas sem estimular o consumo excessivo de chocolates e produtos com muito açúcar?

Com os nossos formatos de embalagem. Temos produtos para consumo individual, para compartilhar e comemorar – tudo com embalagens diferenciadas que não incentivam o consumo excessivo, mas são adequadas para diferentes ocasiões.

Como lidar com o aumento da preocupação do consumidor com uma alimentação saudável?

Na Mars Snacking, nosso trabalho é entender como os hábitos alimentares evoluem. Ao mesmo tempo, somos muito orgulhosos do nosso chocolate. Por isso, estamos globalizando gradualmente nossa marca Kind, que compramos nos EUA. Os chocolates são feitos totalmente de ingredientes naturais. Dizemos que essa é a nossa barra de chocolate mais saudável. Também compramos a Nature’s Bakery, uma espécie de bolacha com frutas que também faz parte das nossas opções de snacks mais saudáveis. Compramos a Trü Frü, cujo principal produto é uma fruta coberta de chocolate. Esses são alguns exemplos de como estamos transformando nosso portfólio para oferecer aos consumidores que querem complementar a alimentação com produtos saudáveis, não substituir o chocolate. Se não estivermos sempre à frente dessas mudanças de hábitos dos consumidores, com o tempo, podemos ficar obsoletos.

A Mars tem marcas fortes no mercado brasileiro. Como manter a competitividade nos próximos anos?

Garantimos que os nossos produtos, como Snickers, M&M’s e Twix, estejam presentes onde as pessoas fazem compras, tanto online quanto na loja física, mesmo naquela lojinha na esquina de casa, na farmácia ou na padaria. Não é fácil fazer isso. São mais de 1 milhão de pontos de vendas no Brasil, e isso requer um esforço significativo.

