Vamos: Conselho aprova programa de recompra de até 30 milhões ações, 7% do total em circulação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 19:06 Para compartilhar:

A Vamos, empresa de aluguel de máquinas e caminhões, informou o encerramento do programa de recompra de ações lançado em outubro passado e a aprovação pelo conselho de administração de um novo programa para recompra de até 30 milhões ações ordinárias (ON), o equivalente a aproximadamente 7% do total em circulação no mercado.

Segundo a companhia, o programa, que terá prazo de 18 meses, com término em 22 de setembro de 2025, tem por objetivo a maximização de valor ao acionista, sem redução do capital social. Os recursos para o programa virão do montante global das reservas de lucro e de capital disponíveis.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias