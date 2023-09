Vamos anuncia aquisição da frota de caminhões da Petrópolis por R$ 576,2 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 8:20 Compartilhe

A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos informou na noite da quinta-feira, 7, que celebrou acordo para aquisição da frota de caminhões do Grupo Petrópolis, por meio de proposta vinculante, no contexto do plano de recuperação judicial da Petrópolis.

A empresa deverá desembolsar R$ 576,2 milhões pela frota, à vista, à medida que as garantias sejam constituídas e atingidas todas as condições precedentes. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em até 90 dias, ou antes desse período.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que, em linha com o planejamento estratégico de longo prazo, apresentou proposta vinculante sujeita às condições precedentes para a aquisição da frota da Petrópolis, composta por caminhões de distribuição urbana, em ótimo estado de conservação, com baixa utilização e alta liquidez.

Segundo a empresa, os ativos não são customizados, podem ser alocados em diferentes aplicações e são adequados ao perfil operacional da frota da Vamos.

“Essa operação exemplifica e reforça a proposta de valor da Vamos aos seus clientes, alinhado ao posicionamento único e escala no País, para contribuir para maior eficiência operacional e desenvolvimento dos negócios, em diversos segmentos da economia, permitindo aos nossos clientes o uso eficiente do capital para suas atividades essenciais promovendo ganhos de eficiência, fomentando a renovação de frota que, mais nova, torna-se mais eficiente e sustentável”, afirma a empresa.

Frota

A operação prevê a aquisição de 2.926 caminhões, dos quais 2.392 ativos – 76% modelos de fabricação a partir de 2019 – serão locados pela Petrópolis da Vamos em contratos de locação de longo prazo, corrigidos anualmente por inflação.

Outros 534 caminhões a serem adquiridos, no contexto dessa operação, serão vendidos no mercado secundário pela Vamos, somados a outros 589 caminhões, que serão substituídos por ativos 0 km, majoritariamente em estoque da companhia, que farão parte da frota de 2.392 ativos locados, totalizando, dessa forma, 1.123 ativos seminovos, que deverão ser vendidos ao longo dos próximos meses.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias