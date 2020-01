Valverde se despede do Barcelona após “duas temporadas muito intensas”

O agora ex-técnico do Barcelona Ernesto Valverde se despediu do clube catalão e dos torcedores destacando a experiência vivida durante “duas temporadas e meia muito intensas”, em uma carta aberta publicada nesta terça-feira.

“Minha etapa como técnico do FC Barcelona chegou ao fim. Foram duas temporadas e meia muito intensas desde o começo”, afirmou Valverde em sua breve carta de apenas dois parágrafos, publicada no site oficial do clube.

“Neste período, vivi momentos muito alegres celebrando vitórias e títulos, mas também outros duros e difíceis”, completou o treinador, que destacou “a experiência vivida e o carinho que senti dos torcedores durante esta etapa”.

Valverde agradeceu à diretoria do clube, encabeçada pelo presidente Josep María Bartomeu, pela “oportunidade que me deram de dirigir esta equipe e sua confiança durante todo esse tempo” e aos jogadores por “todo o trabalho e esforço que nos permitiram comemorar quatro títulos juntos”.

O técnico encerrou a carta desejando “toda a sorte do mundo” à equipe e a seu substituto, Quique Setién.

Valverde, que na segunda-feira (13) foi demitido do cargo de técnico do Barcelona, compareceu nesta terça-feira de manhã ao centro de treinamento do clube para se despedir dos jogadores e funcionários.

A derrota na semifinal da Supercopa da Espanha diante do Atlético de Madrid (3-2) selou o destino de Valverde no Barcelona, embora o técnico deixe o clube na liderança do Campeonato Espanhol e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com Valverde no comando, o Barcelona conquistou os últimos dois Campeonatos Espanhóis, assim como uma Copa do Rei (2018) e uma Supercopa da Espanha (2018).

O Barcelona apresentará nesta terça-feira seu novo treinador, Quique Setién, que chega ao clube catalão com a missão de dar ao time um futebol mais vistoso.

