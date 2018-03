Valverde lembra campanha da Roma e pede cautela ao Barcelona na Liga dos Campeões

O técnico Ernesto Valverde avaliou neste sábado o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, realizado na sexta-feira, que definiu a Roma como adversária do Barcelona. E, ao lembrar a campanha do adversário na competição, ele previu que o duelo será complicado.

A Roma terminou a fase de grupos como líder do Grupo C, na frente do segundo Chelsea e do eliminado Atlético de Madri. Depois, nas oitavas de final, passou pelo Shakhtar Donetsk.

“A Roma marcou três gols no Chelsea em pleno Stamford Bridge (o duelo terminou empatado por 3 a 3), enquanto nós só fizemos um”, comparou o treinador neste sábado, alertando sobre o potencial do time italiano.

“Ela também saiu vitoriosa de um grupo que tinha o Atlético de Madrid, com quem estamos disputando o título do Campeonato Espanhol”, acrescentou. “Eles têm muito bons jogadores e um bom treinador (Eusebio Di Francesco).”

O duelo de ida será na Espanha, no dia 4 de abril, e a volta será disputada seis dias depois na capital italiana.