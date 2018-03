Valverde exalta fase de Willian no Chelsea e pondera sobre ida de Arthur ao Barça

Na véspera do confronto decisivo das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Chelsea, o técnico Ernesto Valverde concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira. E dois jogadores brasileiros foram assuntos bastante comentados: Willian, um dos destaques do rival inglês, e Arthur, que está próximo de ir para o Barcelona.

Willian foi o grande do destaque do jogo de ida, que terminou empatado em 1 a 1 em Londres. Além de ser o autor do gol do Chelsea, o brasileiro acertou duas bolas na trave. Para esta quarta, Valverde pediu atenção a seus jogadores no Camp Nou e admitiu o grande momento vivido pelo rival.

“Ele tem estado muito bem nas últimas partidas. É um jogador que temos que ter em conta. Tem muita facilidade para a finalização. Quando está com o pé quente, é muito perigoso”, considerou o treinador.

O empate na ida deixou o Barcelona mais próximo da classificação, uma vez que pode até ficar no 0 a 0 para garantir a vaga. Valverde, porém, fez questão de elogiar a variedade de estilos do Chelsea e descartou qualquer favoritismo dos espanhóis.

“Não sei o que pode acontecer amanhã. Eles podem se comportar de diversas formas. Podem fazer marcação alta, como fizeram em algum momento em Londres. Sabemos que quando dobram a marcação são muito fortes. Têm individualidades de qualidade. Não há uma fórmula secreta para derrubar equipes assim, tampouco um plano”, afirmou.

Enquanto luta por mais um título da Liga dos Campeões, o Barcelona já pensa no futuro e, por isso, adquiriu o direito de compra do volante Arthur, do Grêmio. A partir do dia 15 de julho, o time catalão pode garantir a aquisição do jogador mediante o pagamento de 30 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões). Apesar disso, Valverde ponderou sobre a chegada do reforço.

“Não há por que irmos tão depressa. A gente conseguiu a opção de compra. Vamos ver quando executaremos. É um jogador interessante, com futuro. Mas vamos ver. Não sei nem que futuro terei depois da partida de amanhã”, comentou.