Valtteri Bottas (Mercedes) garante pole do GP da Áustria de F1

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) largará na pole position, logo à frente do companheiro de equipe britânico Lewis Hamilton, no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, no domingo.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) e o britânico Lando Norris (McLaren) formam a segunda fila do grid de largada, após a realização neste sábado de um treino classificatório particularmente difícil para as Ferraris do monegasco Charles Leclerc (7º) e do alemão Sebastian Vettel (11º).

