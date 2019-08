Valorizado, Reinaldo vive temporada goleadora no São Paulo

O lateral-esquerdo Reinaldo está valorizado no São Paulo. A diretoria tricolor recusou uma proposta do Al-Ahli, da Arábia Saudita, e planeja renovar o contrato do jogador. O atual vínculo vai até o fim de 2020.

No São Paulo desde 2013, tendo sido emprestado à Ponte Preta em 2016 e à Chapecoense em 2017, Reinaldo vive sua temporada mais goleadora no clube tricolor. Ele marcou quatro gols e é o terceiro maior artilheiro da equipe neste ano, ao lado do lesionado Hernanes. Pablo e Alexandre Pato, que recuperam-se de lesão, marcaram cinco vezes.

Além disso, Reinaldo também é o líder de assistências do atual elenco nesta temporada, com quatro passes para gols. O meia Nenê tem cinco, mas já deixou o São Paulo e atualmente defende o Fluminense.

Reinaldo volta ao time após cumprir suspensão na rodada passada, quando o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário. Nesta temporada, ele participou de 34 dos 40 jogos realizados pela equipe. Ao todo, o lateral soma 190 partidas e dez gols pelo clube.

Aos 29 anos, o lateral é visto por diretoria e comissão técnica como um dos líderes do elenco. Ele vinha sendo o capitão da equipe e o cobrador de pênaltis. Na rodada passada, quando Reinaldo cumpriu suspensão, Daniel Alves assumiu a braçadeira.

Com Reinaldo titular absoluto, a lateral-esquerda do São Paulo ainda conta com Léo e Júnior Tavares, que não está nos planos e aguarda propostas. O volante Liziero pode ser improvisado no setor.