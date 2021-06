‘Valor sentimental’, diz viúva de MC Kevin sobre aliança do cantor que sumiu

Na última quinta-feira (03) a advogada e viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, usou as redes sociais para falar sobre o sumiço da aliança do cantor, que desapareceu no dia da morte dele. A joia é avaliada em R$ 25 mil, e fez com que a advogada fosse à delegacia realizar um boletim de ocorrência.

+ Alanis Morissette muda visual e choca fãs em programa de TV

+ Fábio Assunção fala sobre vídeo de Juliana Paes: ‘Quem não se posiciona, omite socorro’

O motivo para Deolane querer tanto recuperar a aliança, além do valor, é porque foi um presente dela dado ao noivo. “A minha aliança, que eu comprei, paguei. Quem pagou fui eu, até por isso fiz um boletim de ocorrência, não é por valor financeiro, é sentimental”, disse. “As pessoas estão falando que se acharem – o que não vão achar, eu já sei, mas vou até o fim para as pessoas serem responsabilizadas – estão falando que não é minha. Antes de abrir a boca pra falar de mim, tenha certeza, ou não fale nada a meu respeito”, completou a viúva.

A advogada também falou sobre as teorias e histórias que tem escutado sobre o marido. “Eu prometi para mim mesmo que não ia mais comentar nada sobre isso na internet, mas eu não tenho um minuto de paz. Até pessoas que sequer estava convivendo com o Kevin e comigo até o acontecido estão dando entrevista agora, falando que eu não era mulher de fé. Você lembra há um tempinho atrás quando eu estava resolvendo sobre o destrato do Kevin, você lembra que você abandonou? O Kevin nem queria falar com você mais, proibiu você de entrar lá. Mas como ele tinha um coração bom, ele te perdoou, porque ele era muito bom nisso: perdoar as pessoas que saltaram a mão dele quando ele necessitava”, disse. Mesmo sem citar nomes, acredita-se que Deolane estava falando sobre Angelo Canuto.

Veja também