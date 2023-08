Valor emprestado pelo Fed a bancos dos EUA sobe US$ 858 milhões, para US$ 110,434 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 17:51 Compartilhe

Os empréstimos emergenciais do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para aumento de liquidez de bancos dos Estados Unidos subiram US$ 858 milhões na semana encerrada no dia 30 de agosto, de US$ 109,576 bilhões na semana passada para US$ 110,434 bilhões.

O crédito mobilizado pela janela de redesconto subiu de US$ 2,190 bilhões para US$ 2,907 bilhões, segundo relatório do Fed.

Já a linha do Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) subiu de US$ 107,386 bilhões para US$ 107,527 no período.

A categoria “outras extensões de crédito”, cujos recursos são garantidos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), recuou de US$ 137,171 bilhões a US$ 134,369 bilhões no mesmo intervalo.

