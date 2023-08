Valor de terras agrícolas nos EUA sobe 7,4% em 2023, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 9:25 Compartilhe

Nova York, 7 – O valor médio de terras agrícolas nos Estados Unidos atingiu neste ano US$ 4.080 por acre, aumento de US$ 280 por acre, ou 7,4%, em relação ao ano passado. Os dados foram publicados pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) em seu relatório anual de valores de terras. Segundo a Federação Agrícola Americana, este é o segundo maior aumento em valor por acre desde que o levantamento foi realizado pela primeira vez, em 1997. O Estado do Kansas teve o maior aumento porcentual no valor médio de terras agrícolas, de 16%, para US$ 3.060 por acre. A terra agrícola mais cara fica em Rhode Island, com média de US$ 18.300 por acre. Fonte: Dow Jones Newswires.

