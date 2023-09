Valor de produção de origem animal no País alcança R$ 107,6 bi em 2022, diz IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 10:03 Compartilhe

Rio, 21 – O valor de produção dos principais produtos de origem animal no País alcançou R$ 107,6 bilhões em 2022, aumento de 17,9% em relação ao ano anterior. Os dados são da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo inclui leite, ovos de galinha, ovos de codorna, mel, casulos de bicho-da-seda e lã.

O leite concentrou 74,4% do valor total de produção em 2022, seguido pelos ovos de galinha, com 24,2%.

Desde 2017, o município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, tem o maior valor de produção deste grupo de produtos, R$ 1,6 bilhão.

O segundo município do ranking é Castro, no Paraná, com R$ 1,2 bilhão gerados, seguido por Bastos, em São Paulo, com R$ 1,2 bilhão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias