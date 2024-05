Valor das despesas de Éder Militão com a filha é revelado; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 19:19 Para compartilhar:

Na última semana, Éder Militão gerou polêmica após vir à tona o processo que ele move contra sua ex Karoline Lima, mãe de sua filha Cecília, de um ano e 8 meses. Na ação, o jogador de futebol pedia o direito de viajar com a filha sem a presença da babá, condição esta imposta pela influenciadora.

Logo em seguida, o atleta demitiu a funcionária por ela estar no Rio de Janeiro acompanhando a criança e a mãe, incomodado com o fato de Karoline estar longe de casa por conta do namorado, o jogador Léo Pereira, do Flamengo.

Na última sexta-feira, 24, Karoline revelou que a funcionária recebeu um telefonema do contador de Militão informando sobre a demissão. A influenciadora expôs a situação afirmando que o ex estava de birra, já que ela mora com a criança em São Paulo, mas duas, juntamente com a babá, estavam no em viagem ao Rio.

Karoline explicou que as profissionais que atendem Cecília são pagas diretamente por ele, sem que o dinheiro passe por sua mão.

Agora, o montante do valor pago pelo jogador foi revelado, incluindo babá, as aulas que a criança faz e o aluguel onde vive a criança. Segundo o colunista Léo Dias, em publicação neste domingo, 26, o jogador desembolsa mensalmente o valor de R$ 25.400 para arcar com os custos da criança.

Segundo o colunista, Militão cobre um aluguel de até R$ 10 mil ou locação de onde Karoline definir morar. Além disso, o jogador pagaria seis salários mínimos fixos, totalizando R$ 8.472 mensais.

É de responsabilidade de Militão, também, arcar com os salários de uma empregada doméstica e uma babá. Uma recebe R$ 3.702,56 e outra ganha o salário de R$ 2.419,92. O jogador também cobre os custos de aulas de natação, todas as despesas extras, como medicamentos, plano de saúde e roupas.