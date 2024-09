Valor da produção agropecuária em Goiás soma R$ 8,5 bi em 2023, alta é de 6,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 14:00 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – O valor da produção agropecuária em Goiás somou R$ 8,5 bilhões em 2023, alta de 6,2% em relação ao ano anterior, informou em nota a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base na Pesquisa da Pecuária Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na quinta-feira, 19.

Segundo o levantamento, o total de bovinos em Goiás totalizou 23,7 milhões de cabeças no ano passado, o que situa Goiás em terceiro lugar no ranking nacional, atrás de Mato Grosso e Pará.

Já na pecuária leiteira, Goiás ocupou o quinto lugar no ranking de produção, tendo somado mais de 3 bilhões de litros de leite em 2023, com 1,6 milhão de vacas ordenhadas, cita a pasta na nota.

O rebanho estadual de galináceos, por sua vez, atingiu um total de 104,7 milhões de cabeças, com destaque para Itaberaí, que foi o principal produtor não apenas do Estado, mas também do País, com 16 milhões de cabeças.